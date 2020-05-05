09:33
5 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ

      Выпуск новостей за 9:00: Карантин в европейских странах. Дистанционное окончание учебного года

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 9:00 – европейские страны, несмотря на пандемию коронавируса, постепенно ослабляют карантинные мероприятия. В Германии впервые за почти 2 месяца люди пошли на работу. Там открылись парикмахерские, музеи, религиозные учреждения и школы. Дети в Украине будут завершать учебный год дистанционно, говорит МОН. Последний день занятий – 31 мая.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Полиция составила 29 админпротоколов о нарушении норм карантина на сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр".

      Кабмин готовит поэтапный план поддержки бизнеса.

      В Запорожье уже второй раз зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии.

      За критические статьи о Путине дали Пулитцеровскую премию.

      Теги: Новости Украины Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Российский боевик слив свое застолье на Донбассе в сеть: детали
      4 мая , 23:12 Российский боевик слив свое застолье на Донбассе в сеть: детали
      Михайло Макарук
      Европа выходит, но не мы: почему Украина в пятерке по приросту новых случаев коронавируса?
      4 мая , 22:00 Европа выходит, но не мы: почему Украина в пятерке по приросту новых случаев коронавируса?
      Павло Ковтонюк