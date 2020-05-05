Выпуск новостей за 9:00: Карантин в европейских странах. Дистанционное окончание учебного года
В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 9:00 – европейские страны, несмотря на пандемию коронавируса, постепенно ослабляют карантинные мероприятия. В Германии впервые за почти 2 месяца люди пошли на работу. Там открылись парикмахерские, музеи, религиозные учреждения и школы. Дети в Украине будут завершать учебный год дистанционно, говорит МОН. Последний день занятий – 31 мая.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
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