Выпуск новостей за 9:00: Карантин в европейских странах. Дистанционное окончание учебного года

В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 9:00 – европейские страны, несмотря на пандемию коронавируса, постепенно ослабляют карантинные мероприятия. В Германии впервые за почти 2 месяца люди пошли на работу. Там открылись парикмахерские, музеи, религиозные учреждения и школы. Дети в Украине будут завершать учебный год дистанционно, говорит МОН. Последний день занятий – 31 мая.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Полиция составила 29 админпротоколов о нарушении норм карантина на сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр". Кабмин готовит поэтапный план поддержки бизнеса. В Запорожье уже второй раз зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии. За критические статьи о Путине дали Пулитцеровскую премию.