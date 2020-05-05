Випуск новин за 9:00: Карантин в європейських країнах. Дистанційне закінчення навчального року
У випуску новин за 5 травня станом на 9:00 – європейські країни, попри пандемію коронавірусу, поступово послаблюють карантинні заходи. В Німеччині вперше за майже 2 місяці люди пішли на роботу. Там відкрились перукарні, музеї, релігійні установи та школи. Діти в Україні завершуватимуть навчальний рік дистанційно, про це йдеться у заяві МОН. Останній день занять – 31 травня.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Поліція склала 29 адмінпротоколів про порушення норм карантину на мережу будівельних гіпермаркетів "Епіцентр".
Кабмін готує поетапний план підтримки бізнесу.
У Запоріжжі вже вдруге зафіксували спалах коронавірусу в гуртожитку.
За критичні статті про Путіна дали Пулітцерівську премію.
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