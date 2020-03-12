Выпуск новостей за 9:00: Карантин в Украине. Тесты на коронавирус

В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 9:00 – с сегодняшнего дня в Украине карантин. Из-за угрозы эпидемии коронавируса правительство ввело особые меры безопасности. Министерство здравоохранения закупило 19 тысяч 600 упаковок быстрых тестов на коронавирус.

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