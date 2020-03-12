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      Выпуск новостей за 9:00: Карантин в Украине. Тесты на коронавирус

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 9:00 – с сегодняшнего дня в Украине карантин. Из-за угрозы эпидемии коронавируса правительство ввело особые меры безопасности. Министерство здравоохранения закупило 19 тысяч 600 упаковок быстрых тестов на коронавирус.

      Также в выпуске:

      После того, как в Турции зарегистрировали первый случай заражения Covid-19, Реджеп Эрдоган пришел в парламент с тепловой камерой.

      Актер Том Хэнкс вместе со своей супругой Ритой Уилсон получили положительные результаты анализа на Covid-19.

      США временно отменят авиасообщение с Европой.

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      Теги: Выпуск новостей
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