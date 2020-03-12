Випуск новин за 9:00: Карантин в Україні. Тести на коронавірус

У випуску новин за 12 березня станом на 9:00 – відсьогодні в Україниі карантин. Через загрозу епідемії коронавірусу уряд запровадив особливі заходи безпеки. Міністерство охорони здоров'я закупило 19 тисяч 600 упаковок швидких тестів на коронавірус.

Також у випуску: Після того, як у Туреччині зареєстрували перший випадок зараження Covid-19, Реджеп Ердоган прийшов до парламенту з тепловою камерою. Актор Том Генкс разом зі своєю дружиною Рітою Вілсон отримали позитивні результати аналізу на Covid-19. США тимчасово скасують авіасполучення із Європою.