Випуск новин за 9:00: Карантин в Україні. Тести на коронавірус
У випуску новин за 12 березня станом на 9:00 – відсьогодні в Україниі карантин. Через загрозу епідемії коронавірусу уряд запровадив особливі заходи безпеки. Міністерство охорони здоров'я закупило 19 тисяч 600 упаковок швидких тестів на коронавірус.
Також у випуску:
Після того, як у Туреччині зареєстрували перший випадок зараження Covid-19, Реджеп Ердоган прийшов до парламенту з тепловою камерою.
Актор Том Генкс разом зі своєю дружиною Рітою Вілсон отримали позитивні результати аналізу на Covid-19.
США тимчасово скасують авіасполучення із Європою.
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