Выпуск новостей за 9:00: Контрабанда масок. Карантин в странах Европы

В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 9:00 – из Украины двое мужчин пытались вывезти 70 тысяч масок. Общая стоимость – 2 миллиона гривен. Одного из них задержали на границе с Польшей. Количество стран, которые объявили карантин, растет. Так правительства пытаются предотвратить распространение коронавируса.

Также в выпуске: В Украине могут начать сажать за нарушение карантина. На Харьковщине выбирают народного депутата. Часть украинцев пропустили из Италии в Словению. Впервые в Украине 20 тонн батареек отправили на переработку в Европу.