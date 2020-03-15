Выпуск новостей за 9:00: Контрабанда масок. Карантин в странах Европы
В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 9:00 – из Украины двое мужчин пытались вывезти 70 тысяч масок. Общая стоимость – 2 миллиона гривен. Одного из них задержали на границе с Польшей. Количество стран, которые объявили карантин, растет. Так правительства пытаются предотвратить распространение коронавируса.
Также в выпуске:
В Украине могут начать сажать за нарушение карантина.
На Харьковщине выбирают народного депутата.
Часть украинцев пропустили из Италии в Словению.
Впервые в Украине 20 тонн батареек отправили на переработку в Европу.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии