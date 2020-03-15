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      Выпуск новостей за 9:00: Контрабанда масок. Карантин в странах Европы

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 9:00 – из Украины двое мужчин пытались вывезти 70 тысяч масок. Общая стоимость – 2 миллиона гривен. Одного из них задержали на границе с Польшей. Количество стран, которые объявили карантин, растет. Так правительства пытаются предотвратить распространение коронавируса.

      Также в выпуске:

      В Украине могут начать сажать за нарушение карантина.

      На Харьковщине выбирают народного депутата.

      Часть украинцев пропустили из Италии в Словению.

      Впервые в Украине 20 тонн батареек отправили на переработку в Европу.

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      Теги: Европа Контрабанда Выпуск новостей
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