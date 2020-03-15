Випуск новин за 9:00: Контрабанда масок. Карантин у країнах Європи
У випуску новин за 15 березня станом на 9:00 – з України двоє чоловіків намагалися вивезти 70 тисяч масок. Загальна вартість – 2 мільйони гривень. Одного з них затримали на кордоні з Польщею. Кількість країн Європи, які оголосили карантин, зростає. Так уряди намагаються запобігти поширенню коронавірусу.
Також у випуску:
В Україні можуть почати саджати за порушення карантину.
На Харківщині обирають народного депутата.
Частину українців пропустили з Італії до Словенії.
Вперше в Україні 20 тонн батарейок відправили на переробку у Європу.
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