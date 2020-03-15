Випуск новин за 9:00: Контрабанда масок. Карантин у країнах Європи

У випуску новин за 15 березня станом на 9:00 – з України двоє чоловіків намагалися вивезти 70 тисяч масок. Загальна вартість – 2 мільйони гривень. Одного з них затримали на кордоні з Польщею. Кількість країн Європи, які оголосили карантин, зростає. Так уряди намагаються запобігти поширенню коронавірусу.

Також у випуску: В Україні можуть почати саджати за порушення карантину. На Харківщині обирають народного депутата. Частину українців пропустили з Італії до Словенії. Вперше в Україні 20 тонн батарейок відправили на переробку у Європу.