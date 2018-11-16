Выпуск новостей за 9:00: Коррупционный скандал в Чехии. Жизнь "на чемоданах"
В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 9:00 – в Праге не утихает коррупционный скандал с участием премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Более 1000 человек вышли на протест на Вацлавскую площадь с требованием отправить его в отставку. Уже четыре года украинская семья музыкантов путешествует по миру на велосипеде. Вместе с маленьким ребенком они покорили пол мира.
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Источник: 24 канал
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