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      Випуск новин за 9:00: Корупційний скандал у Чехії. Життя "на валізах"

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 листопада станом на 9:00 – у Празі не вщухає корупційний скандал за участю прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша. Понад 1000 людей вийшли на протест на Вацлавську площу з вимогою відправити його у відставку. Вже чотири роки українська родина музикантів подорожує світом на велосипеді. Разом з маленькою дитиною вони підкорили пів світу.

      Також у випуску:

      Комітет Генасамблеї ОНН ухвалив резолюцію щодо Криму. 

      На Сході України проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

      На Черкащині поступово почали запускати тепло в оселі. 

      Депутати Шрі-Ланки влаштували бійку у парламенті.

       

      Теги: Випуск новин Чехія Скандал Подорожі Корупція Гроші протести
      Джерело: 24 канал
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