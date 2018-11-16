Випуск новин за 9:00: Корупційний скандал у Чехії. Життя "на валізах"
У випуску новин за 16 листопада станом на 9:00 – у Празі не вщухає корупційний скандал за участю прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша. Понад 1000 людей вийшли на протест на Вацлавську площу з вимогою відправити його у відставку. Вже чотири роки українська родина музикантів подорожує світом на велосипеді. Разом з маленькою дитиною вони підкорили пів світу.
Також у випуску:
Комітет Генасамблеї ОНН ухвалив резолюцію щодо Криму.
На Сході України проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
На Черкащині поступово почали запускати тепло в оселі.
Депутати Шрі-Ланки влаштували бійку у парламенті.
Джерело: 24 канал
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