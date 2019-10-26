Выпуск новостей за 9:00: Кровавые протесты в Эфиопии. Потери на фронте

В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 9:00 – кровавые протесты против Нобелевского лауреата мира. В столице Эфиопии Адис-Абебе из-за столкновений с полицией во время массовых беспорядков погибли семьдесят человек, пятеро из них – правоохранители. 13 обстрелов и трое раненых военных. Такими были прошлые сутки на Востоке.

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