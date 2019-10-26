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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Кровавые протесты в Эфиопии. Потери на фронте

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 9:00 – кровавые протесты против Нобелевского лауреата мира. В столице Эфиопии Адис-Абебе из-за столкновений с полицией во время массовых беспорядков погибли семьдесят человек, пятеро из них – правоохранители. 13 обстрелов и трое раненых военных. Такими были прошлые сутки на Востоке.

      Также в выпуске:

      В Харькове днем произошла стрельба, во время которой погиб 35-летний мужчина и еще один получил ранение. Сейчас пострадавший находится в больнице.

      В Украине снова вспышка кори. В течение недели зафиксировано 43 случая заболевания.

      В Чили прошел крупнейший в истории страны протест. Накануне на улицы Сантьяго вышли более миллиона митингующих.

      Транспорт для ведьмочек. Так, компания Toyota разработала концепт первой летучей метлы в мире.

      blog_ava
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      Теги: Протесты Война на Донбассе Война Выпуск новостей
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