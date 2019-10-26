Випуск новин за 9:00: Криваві протести в Ефіопії. Втрати на фронті

У випуску новин за 26 жовтня станом на 9:00 – криваві протести проти Нобелівського лауреата миру. У столиці Ефіопії Адіс-Абебі через сутички з поліцією під час масових заворушень загинуло сімдесят людей, п'ятеро з них – правоохоронці. 13 обстрілів і аж троє поранених військових. Такою була минула доба на Сході.

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