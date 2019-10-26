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      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 9:00: Криваві протести в Ефіопії. Втрати на фронті

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 жовтня станом на 9:00 – криваві протести проти Нобелівського лауреата миру. У столиці Ефіопії Адіс-Абебі через сутички з поліцією під час масових заворушень загинуло сімдесят людей, п'ятеро з них – правоохоронці. 13 обстрілів і аж троє поранених військових. Такою була минула доба на Сході.

      Також у випуску:

      У Харкові вдень сталася стрілянина, під час якої загинув 35-річний чоловік та ще один отримав поранення. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

      В Україні знову спалах кору. Впродовж тижня зафіксовано 43 випадки захворювання.

      У Чилі пройшов найбільший в історії країни протест. Напередодні на вулиці Сантьяго вийшли понад мільйон мітингувальників.

      Транспорт для відьмочок. Так, компанія Toyota розробила концепт першої летючої мітли у світі.

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      Теги: Війна на Донбасі Протести Випуск новин Війна
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