Выпуск новостей за 9:00: Лишение депутатской неприкосновенности. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 9:00 – народные избранники лишили себя иммунитета и приняли в целом соответствующий законопроект. За проголосовали 373 нардепа. Русские боевики 10 раз открывали огонь по нашим позициям. Активно стреляли на Мариупольском направлении. Под огнем оказались Водяное, Гнутово, Павлополь, Новогнатовка и Новотроицкое.

Также в выпуске: Число жертв урагана "Дориан" возросло до семи. Президент Украины будет назначать руководителей НАБУ и ГБР. В Кривом Роге похоронили военного, погибшего в Донецкой области.

Источник: 24 канал