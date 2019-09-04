Выпуск новостей за 9:00: Лишение депутатской неприкосновенности. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 9:00 – народные избранники лишили себя иммунитета и приняли в целом соответствующий законопроект. За проголосовали 373 нардепа. Русские боевики 10 раз открывали огонь по нашим позициям. Активно стреляли на Мариупольском направлении. Под огнем оказались Водяное, Гнутово, Павлополь, Новогнатовка и Новотроицкое.
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Источник: 24 канал
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