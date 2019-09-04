09:57
4 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Осіннє загострення Поклонської. Путін зіпсував дітям День знань
      Вєсті Кремля
      22:16, 3 вересня
      Вєсті.UA: Аваков передає досвід. Акустична зброя Ляшка
      Вєсті.UA
      20:11, 3 вересня
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Випуск новин за 9:00: Позбавлення депутатської недоторканності. Ситуація на фронті

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 вересня станом на 9:00 – народні обранці позбавили себе імунітету і ухвалили в цілому відповідний законопроект. За проголосували 373 нардепи. Російські бойовики 10 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Найактивніше стріляли на Маріупольському напрямку. Під вогнем опинилися Водяне, Гнутове, Павлопіль, Новогнатівка та Новотроїцьке.

      Також у випуску:

      Кількість жертв урагану "Доріан" зросла до семи.

      Президент України призначатиме керівників НАБУ та ДБР.

      У Кривому Розі поховали військового, який загинув на Донеччині.

      blog_ava
      Засуджену за смертельну ДТП Зайцеву етапували до виправного центру – фото
      сьогодні
      4605
      Теги: Випуск новин Зняття недоторканності
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Що дає скасування адвокатської монополії: думка експерта
      сьогодні , 09:36 Що дає скасування адвокатської монополії: думка експерта
      Ірина Поліщук 2224
      Головні новини 3 вересня: зняття депутатської недоторканності та 7 законопроєктів Зеленського
      сьогодні , 08:09 Головні новини 3 вересня: зняття депутатської недоторканності та 7 законопроєктів Зеленського
      3692
      Оставили без скорой помощи и запретили украинский и крымскотатарский языки: новости Крымнаша
      3 вересня , 22:00 Оставили без скорой помощи и запретили украинский и крымскотатарский языки: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1312
      Чи оскаржать зняття недоторканності: чому КСУ може цим зайнятись
      3 вересня , 20:26 Чи оскаржать зняття недоторканності: чому КСУ може цим зайнятись
      Євгенія Мазур 1543
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      3 вересня , 19:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      Повернись живим 1438
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук