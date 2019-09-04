Випуск новин за 9:00: Позбавлення депутатської недоторканності. Ситуація на фронті
У випуску новин за 4 вересня станом на 9:00 – народні обранці позбавили себе імунітету і ухвалили в цілому відповідний законопроект. За проголосували 373 нардепи. Російські бойовики 10 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Найактивніше стріляли на Маріупольському напрямку. Під вогнем опинилися Водяне, Гнутове, Павлопіль, Новогнатівка та Новотроїцьке.
Також у випуску:
Кількість жертв урагану "Доріан" зросла до семи.
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У Кривому Розі поховали військового, який загинув на Донеччині.
Джерело: 24 канал
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