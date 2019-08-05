Выпуск новостей за 9:00: Массовые задержания в Москве. Сутки на фронте
В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 9:00 – Представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что США и Германия вмешиваются во внутренние дела России. А все из – за того, что страны якобы неправильно освещают акции протеста и массовые задержания в Москве. На Донбассе за сутки режим тишины российские наемники нарушали шесть раз.
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Источник: 24 канал
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