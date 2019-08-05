Випуск новин за 9:00: Масові затримання у Москві. Доба на фронті
У випуску новин за 5 серпня станом на 9:00 – представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що США і Німеччина втручаються у внутрішні справи Росії. А все – через те, що країни начебто неправильно висвітлюють акції протесту і масові затримання у Москві. На Донбасі за добу режим тиші російські найманці порушували шість разів.
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Джерело: 24 канал
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