Випуск новин за 9:00: Масові затримання у Москві. Доба на фронті

У випуску новин за 5 серпня станом на 9:00 – представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що США і Німеччина втручаються у внутрішні справи Росії. А все – через те, що країни начебто неправильно висвітлюють акції протесту і масові затримання у Москві. На Донбасі за добу режим тиші російські найманці порушували шість разів.

Також у випуску: ЦВК завершила перерахунок на скандальному 50 окрузі у Покровську. Підозрюваного у стрілянині у Техасі хочуть засудити до смертної кари. На Одещині фермер вирощує органічні кавуни кубічної форми.

Джерело: 24 канал