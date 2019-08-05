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      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ АНДРІЙ БОГДАН
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      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ АНДРІЙ БОГДАН

      Випуск новин за 9:00: Масові затримання у Москві. Доба на фронті

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 серпня станом на 9:00 – представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що США і Німеччина втручаються у внутрішні справи Росії. А все – через те, що країни начебто неправильно висвітлюють акції протесту і масові затримання у Москві. На Донбасі за добу режим тиші російські найманці порушували шість разів.

      Також у випуску:

      ЦВК завершила перерахунок на скандальному 50 окрузі у Покровську.

      Підозрюваного у стрілянині у Техасі хочуть засудити до смертної кари.

      На Одещині фермер вирощує органічні кавуни кубічної форми.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Протести
      Джерело: 24 канал
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