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      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО
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      Выпуск новостей за 9:00: Мера пресечения Мазуру. Пожары в Австралии

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 9:00 – ветерану АТО Игорю Мазуру, которого накануне задержали на польской границе, сегодня будут избирать меру пресечения. На восточном побережье Австралии бушуют лесные пожары. Стихия нанесла непоправимый вред животному миру региона.

      Также в выпуске:

      Полиция Киевщины задержала женщину, которая заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь соперницы оценила в 10 тысяч долларов.

      Серьезный соперник для Трампа. О президентских амбициях заговорил известный рэпер Канье Уэст.

      Владимир Зеленский поручил Кабмину до конца года разработать требования к новостям в СМИ.

      Автомобиль полиции охраны попал в ДТП. Среди пострадавших – ребенок. Всего четверо пострадавших.

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      Теги: Выпуск новостей
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