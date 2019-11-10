Выпуск новостей за 9:00: Мера пресечения Мазуру. Пожары в Австралии

В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 9:00 – ветерану АТО Игорю Мазуру, которого накануне задержали на польской границе, сегодня будут избирать меру пресечения. На восточном побережье Австралии бушуют лесные пожары. Стихия нанесла непоправимый вред животному миру региона.

Также в выпуске: Полиция Киевщины задержала женщину, которая заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь соперницы оценила в 10 тысяч долларов. Серьезный соперник для Трампа. О президентских амбициях заговорил известный рэпер Канье Уэст. Владимир Зеленский поручил Кабмину до конца года разработать требования к новостям в СМИ. Автомобиль полиции охраны попал в ДТП. Среди пострадавших – ребенок. Всего четверо пострадавших.