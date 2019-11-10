Випуск новин за 9:00: Запобіжний захід Мазуру. Пожежі в Австралії

У випуску новин за 10 листопада станом на 9:00 – ветерану АТО Ігорю Мазуру, якого напередодні затримали на польському кордоні, сьогодні обиратимуть запобіжний захід. На східному узбережжі Австралії вирують лісові пожежі. Стихія завдала непоправної шкоди тваринному світу регіону.

Також у випуску: Поліція Київщини затримала жінку, яка замовила вбивство коханки свого чоловіка. Життя суперниці оцінила у 10 тисяч доларів. Серйозний суперник для Трампа. Про президентські амбіції заговорив відомий репер Каньє Уест. Володимир Зеленський доручив Кабміну до кінця року розробити вимоги до новин у ЗМІ. Автомобіль поліції охорони втрапив у ДТП. Серед постраждалих – дитина.