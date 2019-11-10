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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО
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      Випуск новин за 9:00: Запобіжний захід Мазуру. Пожежі в Австралії

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 листопада станом на 9:00 – ветерану АТО Ігорю Мазуру, якого напередодні затримали на польському кордоні, сьогодні обиратимуть запобіжний захід. На східному узбережжі Австралії вирують лісові пожежі. Стихія завдала непоправної шкоди тваринному світу регіону.

      Також у випуску:

      Поліція Київщини затримала жінку, яка замовила вбивство коханки свого чоловіка. Життя суперниці оцінила у 10 тисяч доларів.

      Серйозний суперник для Трампа. Про президентські амбіції заговорив відомий репер Каньє Уест.

      Володимир Зеленський доручив Кабміну до кінця року розробити вимоги до новин у ЗМІ.

      Автомобіль поліції охорони втрапив у ДТП. Серед постраждалих – дитина. 

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      Теги: Випуск новин
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