Випуск новин за 9:00: Запобіжний захід Мазуру. Пожежі в Австралії
У випуску новин за 10 листопада станом на 9:00 – ветерану АТО Ігорю Мазуру, якого напередодні затримали на польському кордоні, сьогодні обиратимуть запобіжний захід. На східному узбережжі Австралії вирують лісові пожежі. Стихія завдала непоправної шкоди тваринному світу регіону.
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