Выпуск новостей за 9:00: Монетизация субсидий. Заявление Садового

В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 9:00 – в Украине стартует монетизация субсидий, те, кто ее оформил, получат наличные на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кандидат в президенты Андрей Садовый сегодня сделает важное заявление о президентской гонке.

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