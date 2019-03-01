Выпуск новостей за 9:00: Монетизация субсидий. Заявление Садового
В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 9:00 – в Украине стартует монетизация субсидий, те, кто ее оформил, получат наличные на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кандидат в президенты Андрей Садовый сегодня сделает важное заявление о президентской гонке.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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