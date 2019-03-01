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      Выпуск новостей за 9:00: Монетизация субсидий. Заявление Садового

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 9:00 – в Украине стартует монетизация субсидий, те, кто ее оформил, получат наличные на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кандидат в президенты Андрей Садовый сегодня сделает важное заявление о президентской гонке.

      Также в выпуске:

      Холодницкий заявил, что почти 30 народных депутатов потенциально могли стать фигурантами расследований о незаконном обогащении.

      Владимир Балух может оказаться в колонии, где применяют пытки к заключенным.

      В южнокорейском городе Пусан пылало российское судно "Залив Ольга", корабль находился в порту на ремонте.

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      Теги: Самопомич Выборы Президента 2019 Андрей Садовой Субсидии Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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