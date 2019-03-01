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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Монетизація субсидій. Заява Садового

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 березня станом на 9:00 – в Україні стартує монетизація субсидій, ті, хто її оформив, отримають готівку на оплату житлово-комунальних послуг. Кандидат у президенти Андрій Садовий сьогодні зробить важливу заяву про президентські перегони.

      Також у випуску:

      Холодницький заявив, що майже 30 народних депутатів потенційно могли стати фігурантами розслідувань про незаконне збагачення.

      Володимир Балух може опинитись в колонії де застосовують тортури до в'язнів.

      У південнокорейському місті Пусан палало російське судно "Залів Ольга", корабель перебував у порту на ремонті.

       

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      Теги: Випуск новин Субсидії Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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