Випуск новин за 9:00: Монетизація субсидій. Заява Садового

У випуску новин за 1 березня станом на 9:00 – в Україні стартує монетизація субсидій, ті, хто її оформив, отримають готівку на оплату житлово-комунальних послуг. Кандидат у президенти Андрій Садовий сьогодні зробить важливу заяву про президентські перегони.

Також у випуску: Холодницький заявив, що майже 30 народних депутатів потенційно могли стати фігурантами розслідувань про незаконне збагачення. Володимир Балух може опинитись в колонії де застосовують тортури до в'язнів. У південнокорейському місті Пусан палало російське судно "Залів Ольга", корабель перебував у порту на ремонті.