Выпуск новостей за 9:00: Мощное землетрясение в Албании. Сутки на фронте

В выпуске новостей за 22 сентября по состоянию на 9:00 – Албанию всколыхнуло мощное землетрясение. Стихию признали самой сильной за последние 30 лет, более 60 человек травмированы. 13 обстрелов, но, к счастью, наконец без раненых – так прошли сутки на передовой. Боевики, уже привычно для себя, не гнушаются бить из запрещенного Минском оружия.

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Движение "желтых жилетов" в центре Парижа продолжается. Вчера на антиправительственную акцию протеста в который раз вышли тысячи демонстрантов.