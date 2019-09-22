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      Выпуск новостей за 9:00: Мощное землетрясение в Албании. Сутки на фронте

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      Выпуск новостей с Татьяной Шевченко
      Выпуск новостей с Татьяной Шевченко / 24 канал

      В выпуске новостей за 22 сентября по состоянию на 9:00 – Албанию всколыхнуло мощное землетрясение. Стихию признали самой сильной за последние 30 лет, более 60 человек травмированы. 13 обстрелов, но, к счастью, наконец без раненых – так прошли сутки на передовой. Боевики, уже привычно для себя, не гнушаются бить из запрещенного Минском оружия.

      Также в выпуске:

      Девять погибших и четверо травмированных людей – таковы последствия жуткой аварии в Одесской области.

      В Киеве проходит крупнейший фестиваль комикс культуры Comic Con Ukraine. На этот раз в первый день прилетел Док с культовой трилогии "Назад в будущее".

      Движение "желтых жилетов" в центре Парижа продолжается. Вчера на антиправительственную акцию протеста в который раз вышли тысячи демонстрантов.

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      Теги: Война на Донбассе Стихийный бедствия Война Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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