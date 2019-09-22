Випуск новин за 9:00: Потужний землетрус в Албанії. Доба на фронті

У випуску новин за 22 вересня станом на 9:00 – Албанію сколихнув потужний землетрус. Стихію визнали найсильнішою за останні 30 років, понад 60 людей травмовано. 13 обстрілів, але, на щастя, нарешті без поранених – так минула доба на передовій. Бойовики, вже звично для себе, не гребують гатити із забороненої Мінськом зброї.

Також у випуску: Дев'ятеро загиблих та четверо травмованих людей – такі наслідки моторошної аварії на Одещині. У Києві проходить найбільший фестиваль комікс культури Comic Con Ukraine. Цього разу у перший день прилетів Док із культової трилогії "Назад у майбутнє". Рух "жовтих жилетів" у центрі Парижа триває. Вчора на антиурядову акцію протесту вкотре вийшли тисячі демонстрантів.