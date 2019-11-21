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      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА
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      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА

      Выпуск новостей за 9:00: Мощные обстрелы на фронте. Возвращение кораблей

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 9:00 – боевики на Донбассе за прошедшие сутки били из запрещенных минометов и боевых машин пехоты. В результате семь украинских военных получили ранения. Возвращенные украинские корабли из российского плена отремонтируют в течение трех месяцев.

      Также в выпуске:

      Сегодня Гаагский трибунал впервые рассмотрит по существу дело о незаконном захвате наших кораблей и моряков россиянами.

      Новый секс-скандал в "Слуге народа" – нардеп Роман Иванисов в 90-х годах отсидел за изнасилование несовершеннолетней.

      В Гонконге протестующие, которых силовики осадили в студгородке Политехнического университета, убегают от них через канализацию.

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      Теги: Выпуск новостей Возвращение захваченных кораблей Война на Донбассе
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