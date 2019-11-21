Выпуск новостей за 9:00: Мощные обстрелы на фронте. Возвращение кораблей

В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 9:00 – боевики на Донбассе за прошедшие сутки били из запрещенных минометов и боевых машин пехоты. В результате семь украинских военных получили ранения. Возвращенные украинские корабли из российского плена отремонтируют в течение трех месяцев.

Также в выпуске: Сегодня Гаагский трибунал впервые рассмотрит по существу дело о незаконном захвате наших кораблей и моряков россиянами. Новый секс-скандал в "Слуге народа" – нардеп Роман Иванисов в 90-х годах отсидел за изнасилование несовершеннолетней. В Гонконге протестующие, которых силовики осадили в студгородке Политехнического университета, убегают от них через канализацию.