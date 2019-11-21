Випуск новин за 9:00: Потужні обстріли на фронті. Повернення кораблів

У випуску новин за 20 листопада станом на 9:00 – бойовики на Донбасі минулої доби гатили із заборонених мінометів та бойових машин піхоти. В результаті семеро українських військових отримали поранення. Повернуті українські кораблі з російського полону відремонтують продовж трьох місяців.

Також у випуску: Сьогодні Гаазький трибунал вперше розгляне по суті справу щодо незаконного захоплення наших кораблів і моряків росіянами. Новий секс-скандал у "Слузі народу" – нардеп Роман Іванісов у 90-х роках відсидів за зґвалтування неповнолітньої. У Гонконгу протестувальники, яких силовики взяли в облогу у студмістечку Політехнічного університету, тікають від них через каналізацію.