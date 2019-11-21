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      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА
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      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА

      Випуск новин за 9:00: Потужні обстріли на фронті. Повернення кораблів

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 листопада станом на 9:00 – бойовики на Донбасі минулої доби гатили із заборонених мінометів та бойових машин піхоти. В результаті семеро українських військових отримали поранення. Повернуті українські кораблі з російського полону відремонтують продовж трьох місяців.

      Також у випуску:

      Сьогодні Гаазький трибунал вперше розгляне по суті справу щодо незаконного захоплення наших кораблів і моряків росіянами.

      Новий секс-скандал у "Слузі народу" – нардеп Роман Іванісов у 90-х роках відсидів за зґвалтування неповнолітньої.

      У Гонконгу протестувальники, яких силовики взяли в облогу у студмістечку Політехнічного університету, тікають від них через каналізацію.

      Дякуємо, але ми самі: Зеленський прокоментував пропозиції Лукашенка та Назарбаєва
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Повернення захоплених кораблів
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