Выпуск новостей за 9:00: Мощный взрыв в Днепре. Гепатит в школе Чернигова

В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 9:00 – в Днепре произошел взрыв на заводе "Потоки". К счастью, погибших и пострадавших нет. В Чернигове уже 16 человек находятся в больнице с гепатитом А. Все они – из одной школы.

Также в выпуске: Золотое-4 снова под прицелом боевиков. Там били из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В Минске сегодня снова соберется Трехсторонняя контактная группа. Экс-АТОшник организовал в Харькове курсы женской самообороны.