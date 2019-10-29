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      Выпуск новостей за 9:00: Мощный взрыв в Днепре. Гепатит в школе Чернигова

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 9:00 – в Днепре произошел взрыв на заводе "Потоки". К счастью, погибших и пострадавших нет. В Чернигове уже 16 человек находятся в больнице с гепатитом А. Все они – из одной школы.

      Также в выпуске:

      Золотое-4 снова под прицелом боевиков. Там били из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

      В Минске сегодня снова соберется Трехсторонняя контактная группа.

      Экс-АТОшник организовал в Харькове курсы женской самообороны.

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      Теги: Выпуск новостей Взрыв
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