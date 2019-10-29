Випуск новин за 9:00: Потужний вибух у Дніпрі. Гепатит у школі Чернігова

У випуску новин за 29 жовтня станом на 9:00 – у Дніпрі стався вибух на заводі "Потоки". На щастя, загиблих і постраждалих немає. В Чернігові вже 16 людей перебувають у лікарні з гепатитом А. Всі вони – з однієї школи.

Також у випуску: Золоте-4 знову під прицілом бойовиків. Там гатили з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. У Мінську сьогодні знову збереться Тристороння контактна група. Ексатовець організував у Харкові курси жіночої самооборони.