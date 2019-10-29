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      Випуск новин за 9:00: Потужний вибух у Дніпрі. Гепатит у школі Чернігова

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 жовтня станом на 9:00 – у Дніпрі стався вибух на заводі "Потоки". На щастя, загиблих і постраждалих немає. В Чернігові вже 16 людей перебувають у лікарні з гепатитом А. Всі вони – з однієї школи.

      Також у випуску:

      Золоте-4 знову під прицілом бойовиків. Там гатили з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

      У Мінську сьогодні знову збереться Тристороння контактна група.

      Ексатовець організував у Харкові курси жіночої самооборони.

      blog_ava
      Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
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      Теги: Випуск новин Вибух
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