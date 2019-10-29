Випуск новин за 9:00: Потужний вибух у Дніпрі. Гепатит у школі Чернігова
У випуску новин за 29 жовтня станом на 9:00 – у Дніпрі стався вибух на заводі "Потоки". На щастя, загиблих і постраждалих немає. В Чернігові вже 16 людей перебувають у лікарні з гепатитом А. Всі вони – з однієї школи.
Також у випуску:
Золоте-4 знову під прицілом бойовиків. Там гатили з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
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Ексатовець організував у Харкові курси жіночої самооборони.
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