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      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 9:00: нападение на активиста в Крыму. Угрозы России

      Выпуск новостей 31 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 января по состоянию на 9:00 – в Крыму жителя полуострова Реза Асанова избили во время съемок репортажа о новой трассе Таврида, которую запустили оккупанты в Крыму. Неизвестные напали на Асанова со спины и ударили его по голове, из-за чего активист потерял сознание. Владимир Путин пытается напугать мир новыми ракетами. Проводит показательные испытания и угрожает всему миру.

      Также в выпуске:

      СБУ депортировала из Украины белоруса Павла Карназицкого за антиукраинскую пропаганду.

      В зоне проведении ООС за сутки зафиксировано пять атак пророссийских боевиков.

      Теги: Новости Крыма Украина – Россия Новости России Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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