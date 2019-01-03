Выпуск новостей за 9:00: нападение на активиста в Крыму. Угрозы России
В выпуске новостей за 3 января по состоянию на 9:00 – в Крыму жителя полуострова Реза Асанова избили во время съемок репортажа о новой трассе Таврида, которую запустили оккупанты в Крыму. Неизвестные напали на Асанова со спины и ударили его по голове, из-за чего активист потерял сознание. Владимир Путин пытается напугать мир новыми ракетами. Проводит показательные испытания и угрожает всему миру.
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Источник: 24 канал
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