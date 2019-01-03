Випуск новин за 9:00: Напад на активіста в Криму. Погрози Росії

У випуску новин за 3 січня станом на 9:00 – у Криму жителя півострова Різу Асанова побили під час знімання репортажу про новозведену трасу Таврида, яку запустили окупанти у Криму. Невідомі напали на Асанова зі спини та вдарили його по голові, через що активіст знепритомнів. Володимир Путін намагається налякати світ новими ракетами. Проводить показові випробування і погрожує всьому світу.

Також у випуску: СБУ депортувала з України білоруса Павла Карназицького за антиукраїнську пропаганду. У зоні проведенні ООС за добу зафіксовано п'ять атак проросійських бойовиків.