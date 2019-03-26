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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Выпуск новостей за 9:00: Наводнение в Иране. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 09:00 – в Иране из-за масштабных наводнений погибло 19 человек. Наибольший ущерб получил город Шираз. Российские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.

      Также в выпуске:

      Павел Гриб объявил голодовку.

      В Днепре пожилую женщину, которая трое суток просидела в колодце, спасла собака.

      Участие в захвате Крыма принимал полк из Новороссийска.

       

      blog_ava
      Прогноз погоды на 26 марта: в некоторых областях будет холодно и ожидается дождь со снегом
      сегодня
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      Теги: Иран Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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