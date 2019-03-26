Выпуск новостей за 9:00: Наводнение в Иране. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 09:00 – в Иране из-за масштабных наводнений погибло 19 человек. Наибольший ущерб получил город Шираз. Российские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Также в выпуске: Павел Гриб объявил голодовку. В Днепре пожилую женщину, которая трое суток просидела в колодце, спасла собака. Участие в захвате Крыма принимал полк из Новороссийска.

Источник: 24 канал