Выпуск новостей за 9:00: Наводнение в Иране. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 09:00 – в Иране из-за масштабных наводнений погибло 19 человек. Наибольший ущерб получил город Шираз. Российские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.
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Источник: 24 канал
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