Випуск новин за 09:00: Повінь в Ірані. Ситуація на фронті
У випуску новин за 26 березня станом на 09:00 – в Ірані через масштабні повені загинуло 19 людей. Найбільше шкоди отримало місто Шираз. Російські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння.
Також у випуску:
Павло Гриб оголосив голодування.
У Дніпрі літню жінку, яка три доби просиділа в колодязі, врятував собака.
Участь в захопленні Криму брав полк з Новоросійська.
Джерело: 24 канал
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