Випуск новин за 09:00: Повінь в Ірані. Ситуація на фронті

У випуску новин за 26 березня станом на 09:00 – в Ірані через масштабні повені загинуло 19 людей. Найбільше шкоди отримало місто Шираз. Російські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння.

Також у випуску: Павло Гриб оголосив голодування. У Дніпрі літню жінку, яка три доби просиділа в колодязі, врятував собака. Участь в захопленні Криму брав полк з Новоросійська.

Джерело: 24 канал