Выпуск новостей за 9:00: Наводнение в Венеции. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 9:00 – в Венеции зафиксировали самый высокий за последние полвека уровень воды, который достиг почти двух метров. Затопленными оказалось около 80% территорий островной части города. Из-за непогоды погибли два человека. На передовой двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, однако они выжили.

Также в выпуске: В Боливии исполнять обязанности президента будет Жанин Аньес. Соединенные Штаты Америки страдают от аномальных для ноября морозов. В память о героях три улицы в столице будут носить имена погибших воинов российско-украинской войны.