Выпуск новостей за 9:00: Наводнение в Венеции. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 9:00 – в Венеции зафиксировали самый высокий за последние полвека уровень воды, который достиг почти двух метров. Затопленными оказалось около 80% территорий островной части города. Из-за непогоды погибли два человека. На передовой двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, однако они выжили.
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