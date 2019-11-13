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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ
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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ

      Выпуск новостей за 9:00: Наводнение в Венеции. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 9:00 – в Венеции зафиксировали самый высокий за последние полвека уровень воды, который достиг почти двух метров. Затопленными оказалось около 80% территорий островной части города. Из-за непогоды погибли два человека. На передовой двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, однако они выжили.

      Также в выпуске:

      В Боливии исполнять обязанности президента будет Жанин Аньес.

      Соединенные Штаты Америки страдают от аномальных для ноября морозов.

      В память о героях три улицы в столице будут носить имена погибших воинов российско-украинской войны.

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      Теги: Стихийный бедствия Выпуск новостей
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