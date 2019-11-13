Випуск новин за 9:00: Повінь у Венеції. Ситуація на фронті
У випуску новин за 13 листопада станом на 9:00 – у Венеції зафіксували найвищий за останні півстоліття рівень води, який сягнув майже двох метрів. Затопленими опинилося близько 80% територій острівної частини міста. Через негоду загинули дві людини. На передовій двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, проте вони вижили.
Також у випуску:
У Болівії виконувати обов'язки президента буде Жанін Аньєс.
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У пам'ять про героїв три вулиці у столиці носитимуть імена загиблих воїнів російсько-української війни.
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