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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      Випуск новин за 9:00: Повінь у Венеції. Ситуація на фронті

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 листопада станом на 9:00 – у Венеції зафіксували найвищий за останні півстоліття рівень води, який сягнув майже двох метрів. Затопленими опинилося близько 80% територій острівної частини міста. Через негоду загинули дві людини. На передовій двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, проте вони вижили.

      Також у випуску:

      У Болівії виконувати обов'язки президента буде Жанін Аньєс.

      Сполучені Штати Америки потерпають від аномальних для листопада морозів.

      У пам'ять про героїв три вулиці у столиці носитимуть імена загиблих воїнів російсько-української війни.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Стихійні лиха
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