Выпуск новостей за 9:00: Неофициальная встреча Гончарука и Ермака. Задержание Мельничука

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 9:00 – Премьер Алексей Гончарук и председатель Офиса Президента Андрей Ермак встретились в киевском ресторане. Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер, опубликовал фото и видео. Экс-комбата батальона "Айдар" и депутата 8 созыва Сергея Мельничука задержали по запросу России на границе с Грецией. Об этом Мельничук сообщил на своей фейсбук-странице.

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