Випуск новин за 9:00: Неофіційна зустріч Гончарука і Єрмака. Затримання Мельничука

У випуску новин за 2 березня станом на 9:00 – Прем'єр Олексій Гончарук та голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрілися в київському ресторані. Про це повідомив журналіст Крістофер Міллер, який опублікував фото та відео. Екскомбата батальйону "Айдар" та депутата 8 скликання Сергія Мельничука затримали за запитом Росії на кордоні з Грецією. Про це Мельничук повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Також у випуску: Російські найманці поцілили протитанковою керованою ракетою в автомобіль українських військових, який перевозив продовольство неподалік населеного пункту Нижньотепле, що на Луганщині. Один військовий загинув, двоє поранені та двоє зазнали контузії. Лідерів секти у Південній Кореї судитимуть через розповсюдження коронавірусу. Рада міністрів ЄС збирає нараду через ситуацію з коронавірусом. На парламентських виборах у Словаччині перемогла опозиція.