Випуск новин за 9:00: Неофіційна зустріч Гончарука і Єрмака. Затримання Мельничука
У випуску новин за 2 березня станом на 9:00 – Прем'єр Олексій Гончарук та голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрілися в київському ресторані. Про це повідомив журналіст Крістофер Міллер, який опублікував фото та відео. Екскомбата батальйону "Айдар" та депутата 8 скликання Сергія Мельничука затримали за запитом Росії на кордоні з Грецією. Про це Мельничук повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
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