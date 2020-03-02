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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ
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      Випуск новин за 9:00: Неофіційна зустріч Гончарука і Єрмака. Затримання Мельничука

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 березня станом на 9:00 – Прем'єр Олексій Гончарук та голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрілися в київському ресторані. Про це повідомив журналіст Крістофер Міллер, який опублікував фото та відео. Екскомбата батальйону "Айдар" та депутата 8 скликання Сергія Мельничука затримали за запитом Росії на кордоні з Грецією. Про це Мельничук повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

      Також у випуску:

      Російські найманці поцілили протитанковою керованою ракетою в автомобіль українських військових, який перевозив продовольство неподалік населеного пункту Нижньотепле, що на Луганщині. Один військовий загинув, двоє поранені та двоє зазнали контузії.

      Лідерів секти у Південній Кореї судитимуть через розповсюдження коронавірусу.

      Рада міністрів ЄС збирає нараду через ситуацію з коронавірусом.

      На парламентських виборах у Словаччині перемогла опозиція.

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      Теги: Сергій Мельничук Андрій Єрмак Олексій Гончарук Випуск новин
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