Выпуск новостей за 9:00: Новое в деле Шеремета. Затонувшие острова в Индонезии
В выпуске новостей за 16 января состоянию на 9:00 – свидетели в суде заявили об алиби медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Кроме того, следователи допросили ветерана АТО Владислава Грищенко. В Индонезии из-за повышения уровня воды полностью затонули два безлюдных острова.
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