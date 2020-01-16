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      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
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      Выпуск новостей за 9:00: Новое в деле Шеремета. Затонувшие острова в Индонезии

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 января состоянию на 9:00 – свидетели в суде заявили об алиби медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Кроме того, следователи допросили ветерана АТО Владислава Грищенко. В Индонезии из-за повышения уровня воды полностью затонули два безлюдных острова.

      Также в выпуске:

      Россия осуществила авиаудар по Сирии. Погибли по меньшей мере полтора десятка гражданских лиц.

      В Кабмине опровергли информацию об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

      На месте прорыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza постелили новый асфальт.

      Львовянка Алена Лигаева стала первой женщиной-кинологом на Западной Украине.

       

      Главные новости 15 января: отставка правительства России, новый глава НАПК, как поработала Рада
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      Теги: Глобальное потепление Индонезия Выпуск новостей Яна Дугарь Убийство Павла Шеремета
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