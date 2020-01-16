Выпуск новостей за 9:00: Новое в деле Шеремета. Затонувшие острова в Индонезии

В выпуске новостей за 16 января состоянию на 9:00 – свидетели в суде заявили об алиби медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Кроме того, следователи допросили ветерана АТО Владислава Грищенко. В Индонезии из-за повышения уровня воды полностью затонули два безлюдных острова.

Также в выпуске: Россия осуществила авиаудар по Сирии. Погибли по меньшей мере полтора десятка гражданских лиц. В Кабмине опровергли информацию об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. На месте прорыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza постелили новый асфальт. Львовянка Алена Лигаева стала первой женщиной-кинологом на Западной Украине.