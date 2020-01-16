Випуск новин за 9:00: Нове у справі Шеремета. Затонулі острови в Індонезії
У випуску новин за 16 січня станом на 9:00 – свідки в суді заявили про алібі медсестри Яни Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Крім того, слідчі допитали ветерана АТО Владислава Грищенка. В Індонезії через підвищення рівня води повністю затонули два безлюдних острови.
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