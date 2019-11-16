Выпуск новостей за 9:00: Новые детали "украиногейта". Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 9:00 – советник посольства США в Украине Дэвид Холмс сообщил Конгрессу о звонке между Дональдом Трампом и американским послом в ЕС Гордоном Сондландом, во время которого заявили, что Владимир Зеленский сделает "все, что его попросят". 13 обстрелов в сутки и один раненый – такими были минувшие сутки на фронте.

Также в выпуске: В Нью-Йорке и Лондоне звучали лозунги "Free Асеев". Акции в поддержку заключенного украинского журналиста вышли на международный уровень. На Львовщине на полигоне в Раковце подразделения полиции и Нацгвардии отработали совместные действия и координацию работы в зоне ООС.