Выпуск новостей за 9:00: Новые детали "украиногейта". Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 9:00 – советник посольства США в Украине Дэвид Холмс сообщил Конгрессу о звонке между Дональдом Трампом и американским послом в ЕС Гордоном Сондландом, во время которого заявили, что Владимир Зеленский сделает "все, что его попросят". 13 обстрелов в сутки и один раненый – такими были минувшие сутки на фронте.
Также в выпуске:
В Нью-Йорке и Лондоне звучали лозунги "Free Асеев". Акции в поддержку заключенного украинского журналиста вышли на международный уровень.
На Львовщине на полигоне в Раковце подразделения полиции и Нацгвардии отработали совместные действия и координацию работы в зоне ООС.
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