Випуск новин за 9:00: Нові деталі "україногейту". Ситуація на фронті

У випуску новин за 16 листопада станом на 9:00 – радник посольства США в Україні Девід Голмс повідомив Конгресу про дзвінок між Дональдом Трампом та американським послом в ЄС Гордоном Сондландом, під час якого заявили, що Володимир Зеленський зробить "усе, що його попросять". 13 обстрілів за добу і один поранений – такою була минула доба на фронті.

Також у випуску: У Нью-Йорку та Лондоні лунали гасла "Free Асєєв". Акції на підтримку ув'язненого українського журналіста вийшли на міжнародний рівень. На Львівщині на полігоні в Раковці підрозділи Поліції та Нацгвардії відпрацювали спільні дії та координацію роботи в зоні ООС.