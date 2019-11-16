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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Випуск новин за 9:00: Нові деталі "україногейту". Ситуація на фронті

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 листопада станом на 9:00 – радник посольства США в Україні Девід Голмс повідомив Конгресу про дзвінок між Дональдом Трампом та американським послом в ЄС Гордоном Сондландом, під час якого заявили, що Володимир Зеленський зробить "усе, що його попросять". 13 обстрілів за добу і один поранений – такою була минула доба на фронті.

      Також у випуску: 

      У Нью-Йорку та Лондоні лунали гасла "Free Асєєв". Акції на підтримку ув'язненого українського журналіста вийшли на міжнародний рівень.

      На Львівщині на полігоні в Раковці підрозділи Поліції та Нацгвардії відпрацювали спільні дії та координацію роботи в зоні ООС.

      СРСР планував швидку окупацію Франції: в архіві знайшли відповідний документ
      сьогодні
      2011
      Теги: Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Новини США Випуск новин Війна на Донбасі
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