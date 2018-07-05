Выпуск новостей за 9:00: Новые обвинения Балуха. Подробности отравления в Эймсбери

В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 09:00 – Владимиру Балуху к незаконному хранению оружия могут добавить обвинения в избиении руководителя изолятора и таким образом осудить украинца до шести лет колонии общего режима. Две новые жертвы "Новичка" в критическом состоянии в той же больнице, куда доставили Скрипалей, расследованием занимается контртеррористический отдел полиции.

Также в выпуске: Ситуация на фронте. Олега Сенцова поддерживает Литва. Швейцарский суд возобновил арест акций "Газпрома".