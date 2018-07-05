Випуск новин за 09:00: Нові звинувачення Балуха. Подробиці отруєння у Еймсбері

Випуск новин за 09:00: Нові звинувачення Балуха. Подробиці отруєння у ЕймсберіВипуск новин 15 Читать новость на русском
У випуску новин за 4 липня станом на 09:00 – Володимиру Балуху до незаконного зберігання зброї можуть додати звинувачення у побитті керівника ізолятора і таким чином засудити українця до шести років колонії загального режиму. Дві нові жертви "Новачка" у критичному стані у тій самій лікарні, куди доставили Скрипалів, розслідуванням займається контртерористичний відділ поліції.
Також у випуску:
Ситуація на фронті.
Олега Сенцова підтримує Литва.
Швейцарський суд відновив арешт акцій "Газпрому".
Джерело: 24 канал
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