Випуск новин за 09:00: Нові звинувачення Балуха. Подробиці отруєння у Еймсбері

У випуску новин за 4 липня станом на 09:00 – Володимиру Балуху до незаконного зберігання зброї можуть додати звинувачення у побитті керівника ізолятора і таким чином засудити українця до шести років колонії загального режиму. Дві нові жертви "Новачка" у критичному стані у тій самій лікарні, куди доставили Скрипалів, розслідуванням займається контртерористичний відділ поліції.

Також у випуску: Ситуація на фронті. Олега Сенцова підтримує Литва. Швейцарський суд відновив арешт акцій "Газпрому".