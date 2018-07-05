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Випуск новин за 09:00: Нові звинувачення Балуха. Подробиці отруєння у Еймсбері

Випуск новин 15 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 липня станом на 09:00 – Володимиру Балуху до незаконного зберігання зброї можуть додати звинувачення у побитті керівника ізолятора і таким чином засудити українця до шести років колонії загального режиму. Дві нові жертви "Новачка" у критичному стані у тій самій лікарні, куди доставили Скрипалів, розслідуванням займається контртерористичний відділ поліції.

Також у випуску:

Ситуація на фронті.

Олега Сенцова підтримує Литва.

Швейцарський суд відновив арешт акцій "Газпрому". 

Теги: Україна – Росія Випуск новин Отруєння Сергія Скрипаля Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 канал
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