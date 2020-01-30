Выпуск новостей за 9:00: Новые санкции против России. Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 9:00 – США вслед за ЕС вновь расширили санкции против России из-за аннексии Крыма. Под них попали еще 8 граждан страны-агрессора. Боевики постоянно палят по украинским позициям из запрещенных в Минске минометов калибра 120 и 82 миллиметра. Горячее всего недалеко от Орехово и Новотошковского.

Также в выпуске: Великобритания перестает быть членом Европейского Союза. В Европарламенте окончательно приняли соглашение о Brexit. Служба безопасности Украины получила доступ к телефонным данным пилотов сбитого над Ираном украинского Боинга. В аэропорту Днепра пассажирам будут мерить температуру специальными тепловизорами, чтобы предотвратить распространение китайского коронавируса.