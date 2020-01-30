Випуск новин за 9:00: Нові санкції проти Росії. Обстріли на фронті

У випуску новин за 30 січня станом на 9:00 – США слідом за ЄС знову розширили санкції проти Росії через анексію Криму. Під них потрапили ще 8 громадян країни-агресорки. Бойовики невпинно гатять по українських позиціях із заборонених у Мінську мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Найгарячіше неподалік Оріхового та Новотошківського.

Також у випуску: Велика Британія перестає бути членом Європейського Союзу. У Європарламенті остаточно ухвалили угоду про Brexit. Служба безпеки України отримала доступ до телефонних даних пілотів збитого над Іраном українського Боїнга. В аеропорту Дніпра пасажирам мірятимуть температуру спеціальними тепловізорами, аби запобігти розповсюдженню китайського коронавірусу.