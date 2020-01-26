Выпуск новостей за 9:00: Новые жертвы коронавируса. Раненый на фронте

В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 9:00 – число погибших от коронавируса в Китае перевалило за полсотни. В Поднебесной заговорили о нехватке защитных масок, так как люди сметают их с прилавков. Еще один военный за прошедшие сутки получил ранения на передовой. В целом в Штабе Объединенных сил зафиксировали 10 вражеских обстрелов.

Также в выпуске: В Афганистане сбили молдавский вертолет с украинским экипажем. Об этом сообщили представители молдавского Управления гражданской авиации. По меньшей мере 11 погибших и 16 пропавших без вести – таковы последствия рекордных ливней на юго-востоке Бразилии. Смертельная авария под Киевом, в которой столкнулись автомобиль "Рено" с машиной "Киа".