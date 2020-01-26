Випуск новин за 9:00: Нові жертви коронавірусу. Поранений на фронті
У випуску новин за 26 січня станом на 9:00 – кількість загиблих від коронавірусу в Китаї перевалила за півсотні. В Піднебесній заговорили про нестачу захисних масок, адже люди змітають їх з прилавків. Ще один військовий минулої доби отримав поранення на передовій. Загалом у Штабі Об'єднаних сил зафіксували 10 ворожих обстрілів.
Також у випуску:
В Афганістані збили молдовський вертоліт з українським екіпажем. Про це повідомили представники молдовського Управління цивільної авіації.
Щонайменше 11 загиблих та 16 зниклих безвісти – такі наслідки рекордних злив на південному сході Бразилії.
Смертельна аварія під Києвом, в якій зіштовхнулися автомобіль "Рено" з машиною "Кіа".
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі