Выпуск новостей за 9:00: Новый "куратор Крыма". Годовщина боя под Крутами

В выпуске новостей за 29 января состоянию на 9:00 – в Кремле продолжаются кадровые перестановки. Новым куратором от оккупационной власти полуострова станет действующий вице-премьер России Марат Хуснуллин. В Украине отмечают 102 годовщину со дня боя под Крутами. 29 февраля возле железнодорожной станции на Черниговщине 400 студентов сошлись в неравной битве с четырехтысячной большевистской армией.

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На Донбассе двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

С третьего февраля Украина временно приостановит прямое авиасообщение с Китаем, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется. Украинских туристов, отдыхающих на острове Хайнань, вернут домой рейсами запланированными на 29 января и на 1 февраля.

Экс-депутатка Татьяна Черновол перелезла через забор с колючей проволокой, чтобы попасть на территорию ГБР.

В Харькове состоялся благотворительный концерт в поддержку онкобольных.