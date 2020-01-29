Випуск новин за 9:00: Новий "куратор Криму". Річниця бою під Крутами

У випуску новин за 29 січня станом на 9:00 – у Кремлі продовжуються кадрові перестановки. Новим куратором від окупаційної влади півострова стане чинний віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін. В Україні відзначають 102 річницю із дня легендарного бою під Крутами. 29 лютого біля залізничної станції на Чернігівщині 400 студентів зійшлися в нерівний битві із чотиритисячною більшовицькою армією.

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На Донбасі двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомляє пресслужба ООС.

З третього лютого Україна тимчасово призупинить пряме авіасполучення з Китаєм, поки ситуація з коронавірусом не стабілізується. Українських туристів, які відпочивають на острові Хайнань, повернуть додому рейсами запланованими на 29 січня та на 1 лютого.

Ексдепутатка Тетяна Чорновол перелізла через паркан із колючим дротом, щоб потрапити на територію ДБР.

У Харкові відбувся благодійний концерт на підтримку онкохворих.