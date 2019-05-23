Выпуск новостей за 9:00: Новый начальник Генштаба Хомчак. Сутки на фронте

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 9:00 – у ВСУ новый главнокомандующий – начальник Генштаба Руслан Хомчак. Его представил перед подчиненными Министр обороны Степан Полторак. На фронте один военный ранен. Боевики продолжают стрелять, несмотря на режим прекращения огня.

Также в выпуске: Главой внешней разведки может стать Владислав Бухарев. Иностранные инвесторы не в восторге от первых кадровых решений Владимира Зеленского. В НАТО пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину.

Источник: 24 канал