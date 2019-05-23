Выпуск новостей за 9:00: Новый начальник Генштаба Хомчак. Сутки на фронте
В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 9:00 – у ВСУ новый главнокомандующий – начальник Генштаба Руслан Хомчак. Его представил перед подчиненными Министр обороны Степан Полторак. На фронте один военный ранен. Боевики продолжают стрелять, несмотря на режим прекращения огня.
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Источник: 24 канал
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