Випуск новин за 9:00: Новий начальник Генштабу Хомчак. Доба на фронті
У випуску новин за 23 травня станом на 9:00 – у ЗСУ новий головнокомандувач – начальник Генштабу Руслан Хомчак. Його представив перед підлеглими Міністр оборони Степан Полторак. На фронті один військовий поранений. Бойовики продовжують стріляти, попри режим припинення вогню.
Також у випуску:
Главою зовнішньої розвідки може стати Владислав Бухарєв.
Іноземні інвестори не в захваті від перших кадрових рішень Володимира Зеленського.
У НАТО пообіцяли й надалі підтримувати Україну.
Джерело: 24 канал
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