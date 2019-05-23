Випуск новин за 9:00: Новий начальник Генштабу Хомчак. Доба на фронті

У випуску новин за 23 травня станом на 9:00 – у ЗСУ новий головнокомандувач – начальник Генштабу Руслан Хомчак. Його представив перед підлеглими Міністр оборони Степан Полторак. На фронті один військовий поранений. Бойовики продовжують стріляти, попри режим припинення вогню.

Також у випуску: Главою зовнішньої розвідки може стати Владислав Бухарєв. Іноземні інвестори не в захваті від перших кадрових рішень Володимира Зеленського. У НАТО пообіцяли й надалі підтримувати Україну.

Джерело: 24 канал