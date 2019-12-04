Выпуск новостей за 9:00: Области с самыми низким зарплатами. Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 9:00 – министр экономики назвал 5 областей с самыми низкими зарплатами. Первое место в антирейтинге заняла Черновицкая область. После относительно спокойного дня враг ночью снова возобновил обстрелы. Семь раз атаковал позиции украинских армейцев.

Также в выпуске: Пять сценариев для реинтеграции Донбасса обсудили на совещании, которое Президент Володимр Зеленский созвал накануне. В Конгрессе США решили не возвращать Россию в престижный международный клуб и рекомендовали лидерам стран-участниц работать в формате "Большой семерки". Правоохранители показали карабин, из которого предположительно был произведен выстрел в 3-летнего сына Вячеслава Соболева.