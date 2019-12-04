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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ
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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Области с самыми низким зарплатами. Обстрелы на фронте

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 9:00 – министр экономики назвал 5 областей с самыми низкими зарплатами. Первое место в антирейтинге заняла Черновицкая область. После относительно спокойного дня враг ночью снова возобновил обстрелы. Семь раз атаковал позиции украинских армейцев.

      Также в выпуске:

      Пять сценариев для реинтеграции Донбасса обсудили на совещании, которое Президент Володимр Зеленский созвал накануне.

      В Конгрессе США решили не возвращать Россию в престижный международный клуб и рекомендовали лидерам стран-участниц работать в формате "Большой семерки".

      Правоохранители показали карабин, из которого предположительно был произведен выстрел в 3-летнего сына Вячеслава Соболева.

      Солнечный лишай: как выглядит, почему возникает и чем лечить
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      Теги: Выпуск новостей Зарплата
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