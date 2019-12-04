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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 9:00: Області з найнижчими зарплатами. Обстріли на фронті

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 грудня станом на 9:00 – міністр економіки назвав 5 областей з найнижчими зарплатами. Перше місце у антирейтингу посіла Чернівецька область. Після відносно спокійного дня ворог вночі знову поновив обстріли. Сім разів атакував позиції українських армійців.

      Також у випуску:

      П'ять сценаріїв для реінтеграції Донбасу обговорили на нараді, яку Президент Володимр Зеленський скликав напередодні.

      У Конгресі США вирішили не повертати Росію до престижного міжнародного клубу і рекомендували лідерам країн-учасниць працювати у форматі "Великої сімки".

      Правоохоронці показали карабін, з якого ймовірно був здійснений постріл у 3-річного сина В'ячеслава Соболєва.

      Радник Зеленського просив Зеркаль "знизити медійну активність"
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Зарплата
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