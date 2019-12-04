Випуск новин за 9:00: Області з найнижчими зарплатами. Обстріли на фронті
У випуску новин за 4 грудня станом на 9:00 – міністр економіки назвав 5 областей з найнижчими зарплатами. Перше місце у антирейтингу посіла Чернівецька область. Після відносно спокійного дня ворог вночі знову поновив обстріли. Сім разів атакував позиції українських армійців.
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