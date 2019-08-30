Выпуск новостей за 9:00: Обмен пленными. Трамп отменил визит в Польшу

В выпуске за 30 августа по состоянию на 9:00 – в соцсетях распространяется информация, что украинские пленники Кремля летят домой. Офис Президента сообщил, что процесс освобождения продолжается. А вся информация, что якобы обмен уже состоялся, не соответствует действительности. Встречи Зеленского с Трампом в Варшаве не будет. Американский президент отменил свой визит в Польшу из-за урагана.

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