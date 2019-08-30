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      Випуск новин за 9:00: Обмін полоненими. Трамп скасував візит у Польщу

      Випуск новин 115 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 серпня станом на 9:00 – у соцмережах шириться інформація, що українські бранці Кремля летять додому. Офіс Президента повідомив, що процес звільнення триває. А вся інформація, що нібито обмін вже відбувся, не відповідає дійсності. Зустрічі Зеленського з Трампом у Варшаві не буде. Американський президент скасував свій візит до Польщі через буревій, який має пронестися у США.

      Також у випуску: 

      З початку доби у штабі ООС нарахували 17 порушень режиму тиші з боку російських найманців. На щастя, обійшлось без втрат.

      У Дрогобичі тривають дні жалоби за загиблими під час обвалу багатоповерхівки.

      Чим запам'яталось перше засідання Верховної Ради України 9 скликання.

       

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      Теги: Випуск новин Обмін полоненими Новини України Дональд Трамп Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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