Випуск новин за 9:00: Обмін полоненими. Трамп скасував візит у Польщу

У випуску новин за 30 серпня станом на 9:00 – у соцмережах шириться інформація, що українські бранці Кремля летять додому. Офіс Президента повідомив, що процес звільнення триває. А вся інформація, що нібито обмін вже відбувся, не відповідає дійсності. Зустрічі Зеленського з Трампом у Варшаві не буде. Американський президент скасував свій візит до Польщі через буревій, який має пронестися у США.

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